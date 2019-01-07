كشتتنا_مع_أميمتنا مسابقة لاختيار أفضل نزهة برية للوالدين

المواطن - الرياض

في استثمار موفق للمناظر البرية والأجواء الجميلة التي تعيشها المملكة هذه الأيام دشنت جمعية بر الوالدين (أبرار) وسم #كشتتنا_مع_أميمتنا حفزت فيه الناس على الإحسان إلى والديهم باصطحابهم إلى نزهة برية لإدخال السرور عليهم.

كما دعت إلى توثيق النزهة بمقطع فيديو أو صورة للدخول في مسابقة أفضل مقطع وصورة، ورصدت جوائز للفائزين.

وقد وصل إلى الجمعية العديد من المشاركات، يجري الآن الاستفتاء عليها لاختيار أفضل صورة.

مقطع الفيديو 🌹 pic.twitter.com/pJFHjto0E4 — جمعية بر الوالدين أبرار (@abrar_ong) January 7, 2019

وأفادت الجمعية بأن المشاركة في التصويت على الرابط التالي (هنا)

الجدير بالذكر أن جمعية بر الوالدين (أبرار) هي أول جمعية في المملكة مسجلة في وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، تُعنى بتعزيز قيمة بر الوالدين في المجتمع، وقد بدأت نشاطها في شهر رمضان الماضي.