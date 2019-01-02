كشف غموض جريمة سطو مسلح على مطعم بينبع.. العامل تواطأ مع اللص

المواطن - عبدالرحمن المحمادي - المدينة المنورة

كشفت شرطة منطقة المدينة غموض حادثة سطو مسلح على أحد المطاعم، حيث تبين أن أحد العاملين تواطأ مع اللص لسرقة أموال المطعم.

وفي التفاصيل: أوضح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة المدينة المنورة بأن شرطة محافظة ينبع باشرت بلاغًا من مقيم آسيوي يعمل بأحد مطاعم الوجبات السريعة عن تعرض المطعم لجريمة سطو، من قبل شخص ملثم، باستخدام أداة حادة “سكين”، وقيامه بربط المُبلِّغ بحبل، وسرقة مبلغ ستة وثمانين ألف ريال من خزنة المطعم.

وقد أسفرت نتائج التحريات وإجراءات البحث والاستدلال- بفضل الله- عن القبض على المتورط في جريمة السطو، مواطن من العاملين بالمطعم، وفي العقد الثالث من العمر، حيث أقر بقيامه بالسرقة بتنسيق واتفاق مسبق مع المُبلِّغ، والإرشاد على مكان المبلغ المسروق، وجرى إيقافهما وإحالة القضية للنيابة العامة.

وشرطة منطقة المدينة المنورة إذ تعلن عن ذلك لتؤكد حرص وزارة الداخلية على أمن الوطن والمواطن والمقيم، وأن الجهات الأمنية ستعمل بكل قوة وحزم وصرامة على ردع كل من تسول له نفسه المساس بأمن المجتمع وسلامته واستقراره. والله الهادي إلى سواء السبيل.