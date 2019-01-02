كشف ھویة مصور الجثث في مشرحة جامعة المؤسس

كشف ھویة مصور الجثث في مشرحة جامعة المؤسس

2019/01/02
الساعة 10:07 مساءً
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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المواطن - مكة المكرمة

أكد المتحدث الرسمي باسم جامعة الملك عبدالعزيز، الدكتور شارع البقمي، أن الجامعة شكلت لجنة للتحقيق في دخول عدد من الأشخاص مساء لقسم التشريح بكلية الطب في الجامعة وتصويرھم للجثث ونشرھا على مواقع التواصل.

وقال البقمي: إن الجامعة توصلت إلى مصور المقطع، وھو وافد من جنسية عربية يعمل مشرفًا في الشركة المتعاقدة لتقديم خدمات التشغيل والصيانة للمركز الطبي الجامعي.

يذكر أن مستشار خادم الحرمين أمير منطقة مكة المكرمة، الأمير خالد الفيصل، وجه بالقبض على الأشخاص المذكورين واتخاذ الإجراءات القانونية تجاھھم.



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