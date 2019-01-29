كف يد ١٢٦ موظفاً متهمين بقضايا فساد في وزارة الشؤون البلدية
استغلال النفوذ وإساءة استخدام السلطة أبرز التهم

كف يد ١٢٦ موظفاً متهمين بقضايا فساد في وزارة الشؤون البلدية

2019/01/29
الساعة 7:17 مساءً
- ‎فياخبار رئيسية, حصاد اليوم
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المواطن - الرياض

أعلنت وزارة الشؤون البلدية والقروية كف يد ١٢٦ موظفاً من منسوبيها في مختلف الأمانات والبلديات حيث تم توجيه الاتهام لهم بالتورط في قضايا عدة منها الفساد المالي والإداري ومخالفات قانونية كاستغلال النفوذ وإساءة استخدام السلطة ومخالفات جنائية.
وشملت التحقيقات موظفين في أمانة الرياض وجدة والعاصمة المقدسة والأحساء والباحة و الجوف والحدود الشمالية والشرقية والطائف وتبوك وجازان وحائل وحفر الباطن ونجران والقصيم.
وستتخذ الوزارة كافة الإجراءات النظامية بحق المتهمين بالتعاون مع الجهات المختصة



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