كلنا_التمريض حملة تثقيفية وتوعوية للاعتزاز بالمهنة

المواطن - واس

أطلقت الصحة اليوم أول حملة من سلسلة حملات توعوية تهدف للاعتزاز بمهنة التمريض والاحتفاء بمنسوبيها لما يقومون به من دور محوري في المنظومة الصحية.

وتسعى الحملة إلى إظهار الصورة الاحترافية الكاملة لمهنة لتمريض عن طريق حملات موجهة لشرائح مختلفة من المجتمع سواء كان المجتمع المهني أو المجتمع العام، ويتضمن ذلك طلاب المدارس والجامعات وأولياء الأمور وباقي أفراد العائلة، كما تسعى الحملة للتوعية بتفاصيل المهنة، وذلك عن طريق تسليط الضوء على كافة الجوانب المهنية للتمريض التي قد لم يرها المجتمع من قبل، ونشر الوعي بالحجم الحقيقي لدور التمريض.

الجدير بالذكر أن كادر التمريض يشكل أكثر من 50% من الكادر الصحي ككل وأن الصحة ستعتمد إظهار دور التمريض عن طريق عرض نماذج مشرفة من واقع العمل من خلال الندوات واللقاءات والبرامج التلفزيونية والصحف المحلية.

وتعتبر حملة كلنا التمريض ضمن إحدى مبادرات التحول الوطني؛ والتي تصب في الأهداف الاستراتيجية لتحقيق رؤية المملكة 2030.

حيث يعمل برنامج التحول الوطني من خلال مكتب تحقيق الرؤية على تعزيز العمل في مجالات التمريض والفئات الطبية المساعدة كخيارات مهنية مميزة ومحبذة.