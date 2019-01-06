كلية نايف للأمن الوطني تبدأ استقبال طلبات وظائف المباحث العامة .. هنا الرابط
حتى الخميس المقبل

كلية نايف للأمن الوطني تبدأ استقبال طلبات وظائف المباحث العامة .. هنا الرابط

2019/01/06
الساعة 4:07 مساءً
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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كلية نايف للأمن الوطني
المواطن - الرياض

بدأت كلية نايف للأمن الوطني – في المباحث العامة – التابعة لرئاسة أمن الدولة اليوم الأحد استقبال طلبات القبول والتسجيل للرتب العسكرية ( جندي أول ، جندي ) عبر مراكز التدريب الوطني التابعة لها بالمناطق ( الرياض ، المنطقة الشرقية ، مكة المكرمة ، عسير ).

وكانت كلية نايف للأمن الوطني أعلنت في وقت سابق أنه سوف يتم استقبال طلبات القبول خلال الفترة من يوم الأحد 30 / 4 / 1440 هـ الساعة 10 صباحاً وحتى يوم الخميس 4 / 5 / 1440 هـ الساعة 10 صباحاً.

واشترطت كلية نايف للأمن الوطني الشروط التالية في المتقدمين:

• أن يكون المتقدم سعودي الأصل والمنشأ والولادة وكذلك كل من والديه ووالديهما وزوجته ويستثنى من شرط المنشأ من نشأ مع والده أثناء خدمته خارج المملكة.
• أن يكون حسن السيرة والسلوك غير محكوم عليه بالإدانة في جريمة مخلة بالشرف وألا يكون مطروداً من إحدى الكليات والمعاهد العسكرية.
• أن لا يكون المتقدم موظفاً في أي جهة حكومية أو سبق له التعيين على وظيفة خاضعة لنظام الخدمة العسكرية أو المدنية.
• أن يكون لائقا طبياً للخدمة العسكرية.
• أن لا يقل عمره عن 17 عاما ولا يزيد على 30 عاماً حسب بطاقة الهوية الوطنية عند عقد الدورة.
• أن تتوفر في المتقدم المؤهلات المطلوبة لشغل الوظيفة المعلن عنها.
• أن لا يقل طول المتقدم عن 168سم.
• أن يجتاز اختبار القبول والمقابلة الشخصية وفقاً للشروط المحددة.

ولفتت كلية نايف للأمن الوطني إلى أن : 

– عملية التسجيل لا تعني قبول الطلب حيث يخضع الطلب لمعايير القبول والمفاضلة.
– يعتبر قرار لجنة القبول والتسجيل نهائياً ولا يحق للمتقدم الاعتراض عليه.
– جوال المتقدم هو الوسيلة المعتبرة للتواصل معه عن طريق الاتصال أو الرسائل النصية ( SMS)
ويكمن التسجيل عبر الرابط التالي (هنا)

وقالت كلية نايف للأمن الوطني إن المؤهل المطلوب لشغل وظائف المباحث العامة وفقًا لما يلي:

الرتبة

المؤهل المطلوب
جندي أول شهادة الدبلوم لمدة سنتين فأكثر بعد الثانوية العامة
جندي شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها


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