كل ما تريد معرفته حول اختبار كفايات المعلمين عبر قياس

المواطن - الرياض

كفايات المعلمين هو اختبار يعقده مركز قياس لصالح وزارة التعليم بهدف قياس مدى قدرة المرشحين في تحقيق المعايير التي يجب توفرها من علوم ومهارات تقوم على تغطية كافة الجوانب الأساسية لمهنة المعلم.

يساعد اختبار كفايات المعلمين عبر موقع قياس الجهات المختصة في وزارة التعليم باختيار الوظائف التعليمية المناسبة للأشخاص المناسبين .

مهمة اختبار كفايات المعلمين والمعلمات هي قياس مدى تحقق الحد الأدنى من المعايير التي ينبغي توفرها في المتقدمين لمهنة التدريس، بما تشتمل عليه من معارف وعلوم ومهارات تغطي الجوانب الأساسية للمهنة، وتستخدم نتائج الاختبار لأغراض عدة؛ منها استخدامها في عمليات الانتقاء والمفاضلة للوظائف التعليمية من قبل الجهات المختصة بوزارة التعليم.

أقسام اختبار كفايات المعلمين

تتألف اختبارات كفايات المعلمين من اختبارين أساسيين:

اختبار عام واختبار تخصص. وكل واحد منهما يتكون من (75) سؤالاً، عدا تخصصي الرياضيات والفيزياء فيتكون كل منهما من (60) سؤالاً.

الاختبار العام:

يغطي المجالات التربوية العامة التي تشترك فيها جميع التخصصات التدريسية، ويتضمن:

المعرفة المهنية.

تعزيز التعلم.

دعم التعلم.

المسؤولية المهنية.

وتقاس هذه المجالات وفقا لمعايير ونسب محددة تتكون من 11 معياراً هي:

المعرفة بالطالب وكيفية تعلمه ١١%

الإلمام بالمهارات اللغوية والكمية ١٦%

المعرفة بطرق وأساليب التدريس العامة 15%

معرفة كيفية إعداد برامج تعلم متكاملة ٧%

تهيئة فرص لتعزيز تعلم الطلاب ١١%

تقويم تعلم الطلاب وتزويدهم بتغذية راجعة بناءة ١٣%

بناء بيئة تعلم آمنة وداعمة للتعلم ٨%

تأسيس توقعات عالية وثقافة داعمة للتعلم 5%

العمل بفاعلية مع الآخرين، وتطوير علاقة مع الآباء وأولياء الأمور والمجتمع 5%

التطوير المستمر للمعارف والممارسات المهنية ​٤%

الإلمام بالمتطلبات المهنية للمعلم السعودي 5%

اختبار التخصص:

بلغ عدد التخصصات 25 تخصصاً ويغطي اختبار التخصص المجالات الأساسية لكل تخصص من التخصصات التالية:

طريقة الأسئلة في ورقة الاختبار :

كافة الأسئلة التي توضع في الاختبار هي من نوع اختيار الإجابة الصحيحة من بين الإجابات ، حيث يكون لكل سؤال من الأسئلة أربعة اختيارات ، يجيب المتقدم على الصحيحة منها بتظليل رمز الإجابة الصحيحة بورقة الإجابة .

مدة الاختبار :

تبلغ مدة الاختبار العام ساعة ونصف والاختبار التخصصي ساعة ونصف أيضا وبذلك يكون مجموع عدد الساعات في الاختبار ثلاث ساعات ، وهناك استراحة فيما بين الاختبارين .

نتائج اختبار كفايات المعلمين

ويمكن الحصول على نتائج كفايات المعلمين من خلال الخطوات التالية:

الدخول إلى بوابة موقع قياس عبر هذا الرابط (هنا).

الانتقال إلى صفحة الاختبارات.

تحديد نوع الاختبارات من القائمة المنسدلة واختيار اختبار كفايات المعلمين.

تحديد طريقة الاستعلام عن نتائج كفايات المعلمين من خلال الاختيار بين أمرين:

الأول: بحث عن طريق رقم السجل المدني.

الثاني: بحث عن طريق رقم الاشتراك

إدخال رمز التحقق الظاهر أمام المستخدم.

الضغط على كلمة بحث للدخول إلى صفحة نتائج اختبار كفايات المعلمين.

وكان مركز قياس قد أعلن عن صدور نتائج اختبار كفايات المعلمين والمعلمات اليوم الخميس.