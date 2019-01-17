كل ما تود معرفته عن مواجهات ثمن نهائي #كأس_آسيا2019

المواطن - مروة نبيل

انتهت منافسات دور المجموعات في بطولة كأس آسيا 2019، مساء اليوم الخميس، لتتحدد مواجهات الدور ثمن نهائي، بعد حسم صراع الصدارة والوصافة، بالإضافة إلى أفضل 4 منتخبات في المركز الثالث.

وتأهل إلى منافسات ثمن نهائي كأس آسيا 2019 كل من؛ الإمارات، تايلاند والبحرين من المجموعة الأولى، الأردن وأستراليا من المجموعة الثانية، كوريا الجنوبية، الصين وقيرغيزستان عن المجموعة الثالثة.

وصعد من المجموعة الرابعة؛ إيران، العراق وفيتنام، وقطر والمنتخب السعودي من المجموعة الخامسة، بجانب اليابان، وأوزبكستان وعمان عن المجموعة السادسة في بطولة كأس آسيا 2019.

وجاءت مواجهات ثمن نهائي كأس آسيا 2019 كالتالي؛ 3 مباريات، يوم الأحد المقبل، حيث تواجه الأردن فيتنام على ملعب آل مكتوم، وتلعب تايلاند مع الصين على استاد هزاع بن زايد، ويُلاقي إيران نظيره عمان على ملعب محمد بن زايد.

وتُقام 3 مباريات في ثمن نهائي كأس آسيا 2019، يوم الاثنين المقبل، حيث تلعب اليابان مع السعودية على ملعب الشارقة، وتواجه أستراليا منتخب أوزبكستان على استاد خليفة بن زايد، ويلاقي منتخب الإمارات منتخب قيرغيزستان على مدينة زايد.

وتُختتم مباريات ثمن نهائي كأس آسيا 2019 بمباراتين، يوم الثلاثاء المقبل، حيث تلعب كوريا الجنوبية مع البحرين على استاد آل راشد، ويواجه منتخب قطر المنتخب العراقي على ملعب آل نهيان.