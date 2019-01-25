كوبا أمريكا 2019 .. مجموعة متوازنة لـ #البرازيل .. ونارية لـ #أوروغواي

المواطن - مروة نبيل

أسفرت قرعة كوبا أمريكا 2019 عن وقوع منتخب البرازيل الأول لكرة القدم في مجموعة متوازنة، فيما تواجد المنتخب الأوروغوياني في مجموعة نارية.

واحتضنت مدينة ريو دي جانيرو البرازيلية مراسم قرعة كوبا أمريكا 2019، والتي شهدت ظهور الأسطورة رونالدينيو، الذي قدم الكرة الخاصة بالبطولة، وأُطلق عليها اسم “رابيسكو”.

وتواجد منتخب البرازيل الأول لكرة القدم في المجموعة الأولى ببطولة كوبا أمريكا 2019 بصحبة بوليفيا، فنزويلا وبيرو، ويقع في المجموعة الثانية، الأرجنتين، كولومبيا، باراغواي وقطر.

وأوقعت قرعة بطولة كوبا أمريكا 2019 منتخب أوروغواي الأول لكرة القدم في المجموعة الثالثة بصحبة منتخبات تشيلي، الإكوادور واليابان.

وتُعد المجموعة الثالثة في كوبا أمريكا 2019 هي الأقوى، خاصة أنها تضم الثنائي الأبرز المرشح لنيل اللقب، أوروغواي وتشيلي، وتوج الأول بالبطولة القارية 15 مرة من قبل، فيما حصل المنتخب التشيلي على اللقب مرتين.

ويدخل منتخب تشيلي كوبا أمريكا 2019 بهدف الحفاظ على البطولة للمرة الثالثة على التوالي، حيث يحمل لقب آخر نسختين 2015 و2016.

ويأمل منتخب البرازيل الأول لكرة القدم استغلال عاملي الأرض والجمهور، ووقوعه في مجموعة متوازنة، من أجل المنافسة على لقب كوبا أمريكا 2019 وتعويض الجماهير عن الإخفاقات.

ويسعى منتخب الأرجنتين الأول لكرة القدم لتجاوز دور المجموعات في كوبا أمريكا 2019 والتأهل إلى الدور التالي، والمنافسة على اللقب القاري بعد الخسارة في المباراة النهائية آخر نسختين.

ومن المُقرر أن تُقام منافسات كوبا أمريكا 2019 خلال الفترة من 14 يونيو وحتى السابع من شهر يوليو، وستحتضن 5 مدن برازيلية فعاليات البطولة القارية، التي ستُقام على 6 ملاعب.

ويحتضن ملعب “مورومبي” في مدينة ساوباولو المباراة الافتتاحية في كوبا أمريكا 2019، التي ستُقام يوم 14 يونيو المقبل، في حين يحتضن ملعب “ماراكانا” في مدينة ريو دي جانيرو، المباراة النهائية للبطولة.