كوثر الأربش: المرأة شريك للرجل في صناعة التلاحم

المواطن - واس

أوضحت عضو مجلس الأمناء بمركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني كوثر الأربش، أن أسبوع التلاحم الوطني بمنطقة نجران يعد ممثلاً حقيقياً لدور مركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني الذي يعتمد على استراتيجيات واضحة تهدف إلى تعزيز قيم التعايش، والتنوع، والاعتدال، والتسامح، والتلاحم الوطني.

وقالت كوثر الأربش في تصريح لوكالة الأنباء السعودية خلال مشاركتها في فعاليات أسبوع التلاحم الوطني بنجران “أن دور المرأة الفعّال كأم ومربية و معلمة وصانعة أجيال يعد نواة أساسية لتكوين الأسرة، وهذا ما يتجلى في العديد من المواقف المشرفة التي قطعت فيها المرأة السعودية أشواطاً كثيرة في التلاحم سواء كعمل فردي أو كعمل مؤسسي، وكانت فيها شريكاً للرجل في صناعة التلاحم”، مشددةً على أن إيجاد مجتمع متماسك هو واجب وطني يقع على عاتق كل فرد من أفراد هذا الوطن المعطاء .

ونوهت بدور جميع أطياف المجتمع في صنع التلاحم، وتعزيز قيم الوحدة الوطنية والانتماء، مؤكدةً الدور الحيوي الواجب على التعليم في هذا الصدد لوضع اللبنات الأساسية لتكوين النشء التكوين السليم .