كوريا الجنوبية ضد البحرين .. الكوريون يخطفون بطاقة التأهل الآسيوية

المواطن - مروة نبيل

انتهت – منذ قليل – مباراة كوريا الجنوبية ضد البحرين التي أُقيمت على ملعب مكتوم بن راشد ضمن منافسات الدور ثمن النهائي من بطولة كأس آسيا 2019، بفوز المنتخب الكوري بهدفين مقابل هدف.

وبدأت مباراة كوريا الجنوبية ضد البحرين بشكل سريع، وكاد المنتخب البحريني أن يفض اشتباك التعادل السلبي في الدقيقة الرابعة من تسديدة قوية للاعب محمد مرهون، إلا أنها مرت لخارج الملعب.

وشكل محمد مرهون خطورة على المنتخب الكوري مُجددًا في الدقيقة 22 من ركلة حرة مباشرة، ولكنها مرت أعلى المرمى، ليستمر التعادل السلبي في مباراة كوريا الجنوبية ضد البحرين اليوم.

وسيطر المنتخب الكوري على أحداث مباراة كوريا الجنوبية ضد البحرين اليوم، وسدد سون هيونج كرة قوية في الدقيقة 32، ولكن الحارس سيد علوي تصدى لها.

وتمكن هوانج هي تشان من فض اشتباك التعادل السلبي في الدقيقة 44، مُستغلًا كرة عرضية من لي يونج، لينتهي الشوط الأول من مباراة كوريا الجنوبية ضد البحرين بتقدم المنتخب الكوري بهدف دون رد.

ونجح محمد الرميحي في إحراز هدف التعادل في الدقيقة 77 من تسديدة قوية، ليستمر التعادل الإيجابي في مباراة كوريا الجنوبية ضد البحرين اليوم، ويلعب المنتخبان شوطين إضافيين.

وضغط اللاعبون في الشوطين الإضافيين في مباراة كوريا الجنوبية ضد البحرين بحثًا عن تسجيل هدف وخطف بطاقة التأهل، وتمكن المنتخب الكوري من تسجيل هدف في الدقيقة 107 عن طريق كيم جين، ليودع المنتخب البحريني البطولة.

وبعد مباراة كوريا الجنوبية ضد البحرين اليوم، ينتظر المنتخب الكوري الفائز من مباراة العراق وقطر، لملاقاته في الدور ربع النهائي من بطولة كأس آسيا 2019.