كيف يساهم المزارع في حماية مزرعته من الجراد ؟

المواطن - الرياض

شددت وزارة البيئة والمياه والزراعة، على ضرورة أن يبلغ المزارعون الجهات المعنية بشكل مبكر في حالة مشاهدة سرب جراد تفاديًا لخسارة المحصول.

وأكدت الوزارة أن تعاون المواطنين والمزارعين بشأن مكافحة الجراد يضمن حماية المناطق الخضراء والأمن الغذائي للمملكة.

ويواصل مركز مكافحة الجراد والآفات المهاجرة، جهوده لمكافحة أسراب الجراد الصحراوي التي تم رصدها في عدد من المحافظات خلال الأيام الماضية.

وأطلق المركز خطته الشتوية قبل عدة أشهر، والتي تشمل تغطية 1500 موقع في معظم المناطق، عبر مسح 200 موقع شهريًّا، في الفترة من شهر سبتمبر 2018م وحتى نهاية مارس 2019م وهو موسم تكاثر الجراد وللآفات.

وأفاد المركز بأن الإمكانيات المتوفرة لتنفيذ خطة هذا الموسم، تتمثل في تجهيز 4 طائرات مجنحة، و35 سيارة مكافحة، و11 سيارة استكشاف، وعدد 2 طائرة عمودية، و20 جهاز إيلوكست، و30 جهاز GPS، و5 سيارات نقل ثقيل، إضافة إلى 54 ألف لتر من المبيدات.

وأعلن المركز قبل أيام عن رصد تكاثر الجراد الصحراوي في الربع الخالي؛ وذلك بسبب إعصار “ساجار”، وتحسن الظروف في المناطق الحدودية والصحراوية.

وأشار المركز إلى أن بداية تكاثر الجراد كانت مبكرة، وذلك في منتصف شهر يونيو من العام الماضي 2018، واستمر خلال الأشهر الماضية مكونًا عدة أجيال من الجراد الصحراوي، منوهًا على أن الظروف المحيطة بالجراد آنذاك لم تسمح له بالهجرة إلى مواسم التكاثر الشتوي لوجوده في منطقة بعيدة جدًّا عن سواحل البحر الأحمر.