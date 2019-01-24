لأول مرة بالشرق الأوسط.. أم كلثوم تضيء ليل شتاء طنطورة بتقنية الهولوغرام

المواطن - الرياض

في تمازجٍ فريد بين تقنيات المستقبل وعراقة الماضي، وللمرة الأولى في الشرق الأوسط، تطلّ كوكب الشرق أم كلثوم بحفل كامل عبر تقنية “الهولوغرام” أو ما يُعرف بـ”التصوير التجسيمي” على مسرح مرايا في محافظة العلا، في 25 يناير، في عرضٍ أنتج بالتعاون بين “مجموعة MBC” و”NDP” للإنتاج. هكذا يعود الطرب الشرقي الأصيل من الزمن الجميل، ليُبهر الحاضرين بصورة حية ثلاثية الأبعاد، تصاحبها على المسرح أوركسترا صوت مصر، فتعود “الست” لتطرب مسامع الجمهور مجدداً عبر تجربةٍ عابرةٍ للزمن، ضمن فعاليات مهرجان شتاء طنطورة الثقافي، حيث تعرض قناة MBC1 جزءا من الحفل.

الجدير ذكره أن الحفل سيُستَهَلّ بدايةً مع وصلة طربية مباشرة تقدمها سناء جميل، من عائلة الراحلة أم كلثوم، تغني فيها “أنساك”. كما يغني محمد الشرنوبي: “الهوى غلاب”، “دارت الأيام”، و”حيّرت قلبي”. بدوره يُطل الموسيقار والملحن المخضرم فاروق سلامة، وهو العازف الوحيد الموجود بيننا اليوم ممن كان له شرف العزف مع فرقة أم كلثوم أثناء حفلاتها، ليعزف بعض المقطوعات المنفردة من أغنيات كوكب الشرق.

يلي ذلك ظهور أم كلثوم بتقنية الهولوجرام وبدء حفلها المكون من أربع أغاني “أنت عمري”, “ألف ليلة”, “سيرة الحب”, “لسه فاكر”. أخيراً وليس آخراً، تطل خلال الحفل الممثلة المصرية “صابرين”، التي سبق لها تأدية دور “أم كلثوم” في المسلسل التلفزيوني الشهير، علماً بأن صابرين كان لها مشاركة في تنفيذ المحاكاة الكمبيوترية التي استُخدمت في تصميم “الهولوغرام” وذلك عبر حركات الجسم والوجه، وغيرها من التفاصيل.

يذكر أن الحفل يعرض بتقنية الهولوغرام على MBC1 مساء الغد، في تمام الساعة 07:30 مساءً بتوقيت السعودية.