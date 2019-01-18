لأول مرة على المستوى القاري .. الطويل يحقق ذهبية آسيا في المبارزة

المواطن - الرياض

توج حسين الطويل، لاعب المنتخب السعودي للمبارزة، بطلًا للجولة الآسيوية للمبارزة (سلاح المبارزة) للناشئين، التي اختتمت اليوم في صالة مدينة عيسى الرياضية بالمنامة في البحرين.

وحصل على المركز الأول والميدالية الذهبية، لأول مرة على المستوى الآسيوي، وذلك بعد تغلبه على زميله عمر العكاس لاعب المنتخب السعودي الذي حصل على الميدالية الفضية.

وكان الطويل قد تجاوز إبراهيم الفيلكاوي لاعب المنتخب الكويتي في دور الـ8، وتخطى الأردني إياد عودة في دور الأربعة قبل أن يواجه زميله عمر العكاس، وشارك من المنتخب السعودي في البطولة 11 لاعبًا.

من جهته أبدى اللاعب حسين الطويل سعادته بتحقيق الميدالية الذهبية لأول مرة في تاريخ اللعبة الآسيوية على مستوى الناشئين، مشيرًا إلى أن هذا الإنجاز تحقق بفضل الله ثم بدعم الجميع من الاتحاد السعودي للمبارزة واللجنة الأولمبية العربية السعودية والهيئة العامة للرياضة.