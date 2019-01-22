لأول مرة.. مذيعة تقدم حفل مهرجان الزيتون بالجوف

المواطن - ميسر البديوي - الجوف

سيشهد حفل افتتاح مهرجان الزيتون، ولأول مرة، حضور الإعلامية سارة عبدالعزيز إلى جانب الإعلامي علي الغفيلي، لتقديم حفل افتتاح مهرجان الزيتون في منطقة الجوف لنقل الحفل والبث الحي على الهواء مباشرة غدًا الأربعاء، المقرر إقامته بعد صلاة العشاء مباشرة في دورته الـ12، حيث تتواجد سارة على مسرح الاحتفال لعمل لقاءات مع النجوم المشاركين في حفل الافتتاح.

وسيتم حفل الافتتاح وسط إجراءات تنظيمية منضبطة على نمط المهرجانات السابقة؛ لضمان خروج الحفل بالشكل الذي يليق باسم وتاريخ مهرجان الزيتون وظهور منطقة الجوف، فيما يتواجد في الوقت نفسه الحضور الصحافي والإعلامي بمشهد حضاري، خاصة وأن عدد الحضور في حفل الافتتاح سيتخطى الألف شخص ما بين أفراد وعوائل.

ويحضر المهرجان كوكبة من أبرز نجوم الفن من الوسط الفني السعودي، ويقام في مركز الأمير عبدالإله الحضاري بالجوف.