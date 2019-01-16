لؤي ناظر: الاعتداء على #الاتحاد لن يمر وسنحتج بقوة على طرد رودريغيز

المواطن - محمد سمعة

أكد لؤي ناظر رئيس مجلس إدارة نادي الاتحاد أن ناديه سيعترض على طرد اللاعب جاري رودريغيز خلال مباراة الاتحاد والوشم في دور الـ32 في بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين لكرة القدم.

وكتب لؤي ناظر تغريدة عبر حسابه الرسمي في تويتر قائلًا: لست من هؤلاء الذين يختفون خلف الأعذار ولكن من يعتقد أن التعدي على نادي الاتحاد سيمر مرور الكرام فهو خاطئ.

وأضاف رئيس الاتحاد: سنحتج وبقوة على الكارت الأحمر وسأتواصل مع لجنة التحكيم لتجنيد من يستحق أن يحكم بطولة نتشرف جميعنا باسمها.

وكان الحكم عبدالله ظافر حكم لقاء الاتحاد والوشم طرد اللاعب البديل جاري رودريغيز أثناء إجرائه عمليات الإحماء في الدقيقة الخامسة والخمسين من عمر المباراة.

وأبدى اللاعب جاري رودريغيز غضبه الشديد من قرار الحكم عبدالله ظافر بعد إشهار البطاقة الحمراء في وجهه.