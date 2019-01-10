لاب توب Latitude 7400 الجديد من ديل.. فئة 2 في 1

المواطن - متابعة

كشفت شركة ديل النقاب عن اللاب توب Latitude 7400 المخصص للأعمال من فئة 2 في 1 خلال فعاليات معرض CES 2019 بمدينة لاس فيغاس الأمريكية.

وأوضحت الشركة الأمريكية أن جهازها الجديد يأتي بشاشة لمسية قياس 14 بوصة تعمل بتقنية (1920×1080 بيكسل، مع حواف نحيفة للغاية من جميع الجوانب.

ولا يزيد وزن اللاب توب الجديد عن 1.3 كغم، كما أنه يمتاز بحجم أقل بنسبة 25% مقارنة بالموديل السابق، كما قامت شركة ديل بتجهيز الشاشة بطبقة حماية من زجاج كورنينج غوريلا 5، مع دعم قلم إدخال البيانات Active Pen.

ويمتاز جهاز ديل Latitude 7400 بجسم من الألومنيوم ينبض بداخله معالج إنتل رباعي النوى من الجيل الثامن (WHL-U) وذاكرة وصول عشوائي DDR3-RAM بسعة حتى 16 جيجابايت، كما تتوفر حسب الموديل أقراص الحالة الساكنة PCIe/NVMe-SSD بسعة من 256 حتى 2 تيرابايت، مع بطاقة الرسوميات إنتل UHD Graphics 620.

وتروج شركة ديل لجهازها الجديد من فئة 2 في 1 من خلال بطارية بسعة 52 و 78 وات ساعة، مع دعم شبكة WLAN 802.11 ac وتقنية البلوتوث 4.1، وتوفر اثنين من منافذ USB A واثنين من منافذ USB C مع دعم منفذ Thunderbolt3 و Power Delivery و Displayport، وتضم باقة التجهيزات أيضا منفذ HDMI وقارئ البطاقات و USIM.

وأعلنت شركة ديل عن إطلاق جهاز Latitude 7400 الجديد في الأسواق العالمية بدءا من شهر مارس القادم بسعر يبلغ 1599 دولاراً أمريكياً.