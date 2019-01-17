لاجئ سوري يقدم وجبات مجانية للمتضررين من إغلاق الحكومة الأمريكية

المواطن - محمود نبيل - القاهرة:

استطاع اللاجئون السوريون أن يفرضوا وجودهم في المجتمع الأميركي، ليس فقط عن طريق الانخراط والنجاح في التعايش مع المجتمع الجديد، ولكن أيضًا عبر المشاركة الفعالة في الأزمات التي تُلم به.

ياسين، وهو لاجئ سوري وصاحب محل طعام شرقي يسمى “فلافل ياسين” في نوكسفيل بولاية تينيسي، استطاع أن يساعد بشكل فعال في المساهمة بتخفيف معاناة المتضررين من إغلاق الحكومة، وذلك عبر تقديم وجبات مجانية لأي شخص يتأثر بهذا الحدث السياسي.

وقال ياسين إنه شعر بضرورة أن يفعل ما بوسعه لتخفيف العبء على الموظفين الفيدراليين وعائلاتهم، مؤكدًا أن “من المهم بالنسبة لي تقديم وجبات مجانية لأن هؤلاء الرجال هم إخواننا وأخواتنا، وقد قاموا بنفس الفعل في السابق.. وهم الآن لا يحصلون على رواتبهم”.

وأوضح ياسين لبرنامج “صباح الخير يا أمريكا”، أن “بالنسبة لشخص مثلي يعيش الحلم في الأرض الأميركية.. أعتقد أن كل عامل يجب أن يصل إلى هدفه وأن يكون على مستوى جيد من التفاعل مع الحياة”.

وأعلن ياسين عن مبادرة الوجبات المجانية عبر صفحة مطعمه في فيسبوك، مضيفًا: “نحن سعداء جداً بخدمتهم.. لأنهم يخدموننا كل هذه الأيام ولن نسمح لهم أن يكونوا بمفردهم”.

وتعد الفلافل إحدى الأطعمة الشعبية في عدد من الدول العربية مثل سوريا ومصر والعراق، واستطاعت من خلال تقديم ثقافات جديدة تحقيق نجاح كبير لمطعم اللاجئ السوري في الولايات المتحدة الأميركية.