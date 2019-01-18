لانغ لانغ يُشعل أحاسيس محبي الموسيقى على مسرح مرايا

المواطن - العلا

قدّم الموسيقار العالمي لانغ لانغ أداءات حيّة على أرقى المسارح العالمية، وعزف موسيقاه أمام العديد من الشخصيات السياسية البارزة في العالم، ليتألق مساء اليوم الجمعة على مسرح مرايا ضمن فعاليات شتاء طنطورة في محافظة العلا.

وكان الفنان العالمي لانغ لانغ قد وضع اللمسات الأخيرة على استعداداته لحفلة الليلة على مسرح مرايا، لينفرد وحده على البيانو ويعزف موسيقاها التي نالت إعجاب العالم.

ونشر عازف البيانو الصيني مقطع فيديو أمس ترويجًا لحفله في مهرجان شتاء طنطورة في محافظة العلا، حيث ظهر في فيديو قصير يحمل كُتيبًا كُتب عليه “stay tuned”، وتعني بالعربية “ابقوا معنا”.

ويعتبر شتاء طنطورة هو الحدث الثقافي الأبرز والفريد من نوعه الذي تستضيفه محافظة العلا، حيث يحتضن مجتمع وأهالي المحافظة المهرجان خلال الفترة من 20 ديسمبر 2018 إلى 9 فبراير 2019.

ويقدم المهرجان برنامجًا مميزًا حافلًا بالأنشطة المتنوعة التي تقام في عطلة نهاية كل أسبوع وتناسب جميع الاهتمامات والأعمار، ويتضمن عدة مناسبات ثقافية وفنية يحييها نجوم عرب وعالميون، إضافةً إلى إقامة الاحتفالات التراثية الأسبوعية وسباق للخيول.

وبوحي من حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة المعهود لدى أهالي العلا، يقدم شتاء طنطورة باقات اختيارية تناسب جميع تطلعات الزوار تشمل التنقل والإقامة؛ وذلك لضمان راحة الزوار ومنحهم فرصة التركيز للاستمتاع بكل لحظة يقضونها في رحاب التراث وعبق التاريخ وجمال الطبيعة في العلا.