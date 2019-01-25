لا يعمل منذ7 سنوات لظروف صحية.. يحصل على 380 ريالا من حساب المواطن فقط

المواطن - الرياض

أعاد حساب المواطن التأ9كيد على شروط الاستحقاقات والمعايير التي يتم بناء عليها تحديد قيمة الدعم.

وتلقت خدمة العملاء في حساب المواطن سؤالا من شاب يبلغ من العمر 28 عامًا لكنه لا يعمل بسبب ظروفه الصحية ويحصل على 380 ريالا فقط بالقول: يتم تعويض المستفيدين من خلال الدعم المقدم والذي يمثل فرق التكلفة ما بين السعر السابق والحالي حيث تشمل قيمة الدعم الزيادة في تغيير أسعار الوقود والكهرباء بعد تصحيحها، بالإضافة إلى تأثير تطبيق القيمة المضافة على الأغذية والمشروبات والأثر غير المباشر من الإصلاحات الاقتصادية.

وأضافت أنه يتم صرف الدعم حسب معايير الاستحقاق ودعت من يرغب في التعرف على ضوابط الدعم وآلية احتساب مقدار الاستحقاق في حساب المواطن عبر الرابط التالي (هنا).

شروط الأهلية في حساب المواطن

ويشترط حساب المواطن لاستيفاء شروط الأهلية في البرنامج أن يكون المسجل سعودي الجنسية، ويُستثنى من ذلك ابن وابنة المواطنة والزوج أو الزوجة غير السعودية وحاملو بطاقات التنقل، وأن يقيم المستفيد بشكل دائم داخل المملكة بحيث لا يقيم خارج المملكة لأكثر من 90 يوماً خلال الـ12 شهراً الماضية، كما يشترط عدم تواجد المستفيد في أي من دور الإيواء الحكومية أو السجون، وتوافق البيانات المفصح عنها مع بيانات الجهات ذات العلاقة، فيما تعتمد معايير الاستحقاق على إجمالي دخل الأسرة وعدد أفرادها وأعمار التابعين إذا كانت أكبر أو أقل من 18 عاماً. التسجيل في حساب المواطن يأتي ذلك فيما تتواصل عملية التسجيل في برنامج حساب المواطن عبر البوابة الإلكترونية للبرنامج عبر الرابط التالي (هنا) للدفعة الـ16 التي سيتم إيداعها يوم العاشر من شهر مارس القادم ويستمر التسجيل فيها حتى يوم العاشر من شهر فبراير موعد إيداع الدفعة الـ15. ويتم التسجيل في حساب المواطن من خلال الدخول على البوابة الإلكترونية لحساب المواطن بإدخال : ” رقم الهوية، تاريخ الميلاد، رقم الجوال ”، ثم اتباع الخطوات حتى انتهاء عملية التسجيل.