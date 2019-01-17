لبنان يودع #كأس_آسيا برباعية في #كوريا_الشمالية

المواطن - مروة نبيل

انتهت – منذ قليل – مباراة لبنان وكوريا الشمالية التي أُقيمت على استاد نادي الشارقة، في الجولة الأخيرة من دور المجموعات في بطولة كأس آسيا 2019، بفوز منتخب الأرز برباعية مقابل هدف.

وبدأت مباراة لبنان وكوريا الشمالية بشكل سريع، لرغبة المنتخبين في تحقيق فوز عريض، أملًا في التأهل إلى الدور التالي ضمن أفضل 4 منتخبات في المركز الثالث، ونجح باك كوانغ ريوانغ في تسجيل الهدف الأول في الدقيقة التاسعة.

ونجح منتخب الأرز في تسجيل هدف التعادل في الدقيقة 27 عن طريق جورج ملكي، وضغط اللاعبون بحثًا عن هدف جديد، لينتهي الشوط الأول من مباراة لبنان وكوريا الشمالية بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منتخب.

وانتفض لاعبو منتخب الأرز في الشوط الثاني من مباراة لبنان وكوريا الشمالية وسجل هلال الحلوة هدفًا في الدقيقة 65، وأضاف حسن معتوق الهدف الثالث من ركلة جزاء في الدقيقة 80.

وعزز هلال الحلوة تقدم منتخب الأرز بهدف رابع في الدقيقة السابعة من الوقت بدل الضائع، لتنتهي مباراة لبنان وكوريا الشمالية بفوز المنتخب اللبناني برباعية مقابل هدف.

ولم يشفع فوز منتخب الأرز العريض في مباراة لبنان وكوريا الشمالية اليوم، بالتأهل إلى دور الـ16 من كأس آسيا 2019، حيث كان بحاجة إلى الفوز بفارق 4 أهداف للاستمرار في البطولة.