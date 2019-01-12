لجنة الاقتصاد والطاقة بمجلس الشورى تناقش تعديل المقيّمين المعتمدين

المواطن - واس

ناقشت لجنة الاقتصاد والطاقة بمجلس الشورى في اجتماع عقدته برئاسة عضو المجلس رئيس اللجنة الدكتور فيصل بن منصور آل فاضل مشروع تعديل بعض مواد نظام المُقيّمين المعتمدين بحضور الأمين العام للهيئة السعودية للمُقيّمين المعتمدين المهندس سلطان بن جريس الجريس وعدد من ممثلي الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين .

وناقشت اللجنة عملية تقدير قيمة العقارات والمنشآت الاقتصادية والآلات والمعدات والممتلكات المنقولة على اختلاف أنواعها فيما عدا الأوراق المالية وفقاً لنوع محدد للقيمة ولغرض محدد .

وفي نهاية الاجتماع خلص المجتمعون إلى عدد من المقترحات التي تهدف إلى الارتقاء بالتقييم لدى الهيئة وأكدت اللجنة على الهيئة على الأخذ بها .

حضر الاجتماع عدد من المسؤولين في الهيئة .