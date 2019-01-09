لجنة المكافحة تصادر 1195 مادة تبغ في عنيزة

المواطن - عنيزة

أسهمت جولة ميدانية للجنة الوطنية لمكافحة التبغ بالقصيم، في مصادرة 1195 مادة من التبغ ومشتقاته، من منافذ البيع بمحافظة عنيزة، وذلك خلال الجولة التي نفذتها اللجنة أمس، بمشاركة عدة جهات حكومية بالمنطقة.

وذكرت صحة القصيم أن الجولات الميدانية للجنة مستمرة على مدار العام لحماية أفراد المجتمع من وباء التبغ، والحد من نسبة تعاطي التبغ لمختلف شرائح المجتمع، وبخاصة بين صغار السن، للإسهام في تكوين مجتمع صحي سليم لتحقيق شعار “نحو مجتمع خالٍ من التبغ”.

وبينت أن الجولة الميدانية التي نفذت على منافذ البيع بمحافظة عنيزة، رصدت 12 مخالفة، تضمنت 7 مخالفات بيع معسل أقل من 500 جرام، و5 مخالفات إعلان وترويج بمنافذ البيع، كما شهدت مصادرة 987 مادة تمباك أقل من 500 جرام، و48 إعادة تعبئة سيجارة إلكترونية، و82 عبوة معسل أقل من 500 جرام.