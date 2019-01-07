لجنة تتفقّد ملعب الحزم .. و”المواطن” تنفرد بمتطلبات استضافة المباريات

المواطن - طارق سعد

استقبلت إدارة نادي الحزم بحضور سعادة وكيل محافظة الرس بدر العساف وفداً مكوناً من: محمد الشايع ممثل وكالة الشؤون الفنية بالهيئة العامة للرياضة وصالح الخربوش ممثل الاتحاد السعودي لكرة القدم ومهند الحواس مدير قسم الإعلام بالرابطة وسعد الدلاك أمين عام لجنة المراقبين برابطة دوري المحترفين، ومدير مكتب الهيئة العامة بالرس عبدالرحمن الزيدي، وتفقد الوفد منشأة النادي والملعب الرئيسي وأبدى الملاحظات التي يتطلب تعديلها لعودة الملعب لاستضافة المباريات في أقرب وقت.

وقدم رئيس مجلس إدارة نادي الحزم عبدالله المقحم شكره وتقديره لكافة الخطوات التي تقوم بها كافة الجهات المعنية بعودة المباريات لملعب نادي الحزم، مثمناً كافة الجهود التي بذلت ابتداء من رئيس الهيئة العامة للرياضة السابق معالي المستشار تركي آل الشيخ ورئيس الهيئة العامة للرياضة الحالي سمو الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل ووكلاء الهيئة العامة للرياضة وما يقدمونه من جهود لرفعة الرياضة في السعودية وحرصهم الدائم على كل الأندية.

وثمن المقحم الوقفات الدائمة لسعادة وكيل محافظة الرس بدر العساف ومدير مكتب الهيئة العامة بالرس عبدالرحمن الزيدي، اللذين يتابعان ملف عودة المباريات بكل اهتمام.



كما ثمن المقحم متابعة واهتمام رئيس هيئة أعضاء الشرف فهد المالك، وعضو الشرف الفعال عبدالعزيز المالك.

وختم المقحم بالإشادة بالدور الكبير الذي تقوم به الرابطة والاتحاد السعودي والهيئة العامة للرياضة ولعل الزيارة تدلل على ذلك وإبداء الملاحظات التي سنقوم بمتابعتها منذ اليوم وحتى عودة المباريات.

وعلمت “المواطن” أن اللجنة المكلفة بتفقّد ملعب الحزم أبدت ملاحظاتها في بعض النواقص الحالية، وأهمها قاعة للمؤتمرات الصحفية، ومواقف خاصة للإعلاميين وكبار الشخصيات، ومنطقة ميكس زون لعمل اللقاءات الإعلامية، وفتح بوابة جديدة لجماهير الفريق الضيف، وأخيراً غرفة خاصة برجال الإسعاف.