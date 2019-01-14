لجنة طبية لمراجعة إجراءات حالة سمية الشهراني بمستشفى عسير

المواطن - عسير

أكدت صحة عسير أنها شكلت لجنة طبية لمراجعة كافة الإجراءات الطبية التي تمت للمواطنة سمية الشهراني التي توفيت بعد نقلها إلى مستشفى عسير المركزي متأثرة بإصابتها في حادث مروري.

وقالت صحة عسير في بيان لها اليوم تلقت “المواطن” نسخة منه إنه بالإشارة إلى ما تم تداوله بشأن المواطنة سميه سعد الشهراني – رحمها الله – . فإن صحة عسير تتقدم أولاً بأحر التعازي وصادق المواساة لذويها ونسأل الله لها المغفرة والرحمة.

ولفتت صحة عسير إلى أن المواطنة – رحمها الله – قد أدخلت إلى مستشفى خميس مشيط العام إثر إصابتها بحادث مروري وكانت تعاني من تهتك شديد من الدرجة الثالثة بالبنكرياس في أعلى مستوى وتهتك شديد بالطحال والأنسجة الكبدية، وبعض التجمعات الدموية، وذلك نتيجة للحادث المروري، ثم تم نقلها إلى مستشفى عسير المركزي واستكمال الإجراءات العلاجية هناك حتى انتقلت لرحمة الله تعالى.

وأضافت: نظراً لوجود شكوى قائمة من ذويها حول الإجراءات الطبية التي تم إجراؤها للحالة فقد صدر توجيه مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة عسير بالنيابة بتشكيل لجنة طبية لمراجعة كافة الإجراءات الطبية التي تمت للمتوفية واستكمال الإجراءات النظامية على ضوء ذلك .