لديها صك حضانة ويحصل زوجها على دعم حساب المواطن .. هل تسجل مستقلة؟

المواطن - الرياض

كشف حساب المواطن عن الحالات التي يجوز فيها للمرأة التسجيل كمستفيد رئيسي في البرنامج.

وردت خدمة العملاء في البرنامج على سؤال من مواطنة لديها صك حضانة لأبنائها لكن زوجها يحصل على قيمة الدعم المخصص لها ولأبنائها ولا يعطيهم منه شيئا بالقول: بإمكان المتزوجة التسجيل في البرنامج كمستفيد رئيسي في الحالات التالية، المهجورة ، متزوجة من غير سعودي ،عائلة سجين ،عائلة فاقد الأهلية ، زوجها غائب مع إرفاق المستندات المطلوبة لإثبات الحالة ، أما في حال لم تكن المتزوجة من ضمن الحالات السابقة يتم إضافتها كتابع مع رب الأسرة.

التسجيل في حساب المواطن مستمر

وفي سياق متصل تتواصل عملية التسجيل في برنامج حساب المواطن عبر البوابة الإلكترونية للبرنامج للدفعة الـ16 التي سيتم إيداعها يوم العاشر من شهر مارس القادم ويستمر التسجيل فيها حتى يوم العاشر من شهر فبراير موعد إيداع الدفعة الـ15.

ويتم التسجيل في حساب المواطن من خلال الدخول على البوابة الإلكترونية لحساب المواطن بإدخال : ” رقم الهوية، تاريخ الميلاد، رقم الجوال ” ، ثم اتباع الخطوات حتى انتهاء عملية التسجيل.

شروط الأهلية في حساب المواطن وقال حساب المواطن في وقت سابق إنه يجب لاستيفاء شروط الأهلية في البرنامج أن يكون المسجل سعودي الجنسية، ويُستثنى من ذلك ابن وابنة المواطنة والزوج أو الزوجة غير السعودية وحاملو بطاقات التنقل، وأن يقيم المستفيد بشكل دائم داخل المملكة بحيث لا يقيم خارج المملكة لأكثر من 90 يوماً خلال الـ12 شهراً الماضية، كما يشترط عدم تواجد المستفيد في أي من دور الإيواء الحكومية أو السجون، وتوافق البيانات المفصح عنها مع بيانات الجهات ذات العلاقة، فيما تعتمد معايير الاستحقاق على إجمالي دخل الأسرة وعدد أفرادها وأعمار التابعين إذا كانت أكبر أو أقل من 18 عاماً.