لعشاق الثلوج.. الحصيني يكشف موعد أقوى موجة برد تعم معظم المناطق

المواطن - الرياض

أكد الباحث في الطقس والمناخ وعضو لجنة “تسميات”، عبدالعزيز الحصيني، لعشاق الثلوج أنه يتوقع أن يعقب الحالة الحالية موجة برد قوية.

كما توقع الحصيني أن تكون الحالة الجديدة أقوى موجة برد تعم معظم المناطق وهي توافق دخول أول نجوم الشبط لهذا العام يوم الثلاثاء 9/ 5/ 1440هـ، يسبقها رياح تؤدي إلى إثارة الأتربة خاصة في الأماكن المفتوحة.

في وقت سابق، قال خبير الأرصاد الجوية حسن كراني: إن الطقس يميل للدفء على كافة الأجواء بعد تراجع الكتلة القطبية شمالًا والتي ينحصر تأثيرها اليوم الجمعة على الجزء الأوسط والشرقي للشمال، والكويت.

وتابع كراني أن بعدها تعلن الكتلة القطبية الرحيل الكامل فجر يوم غد السبت، ليسود الدفء حتى منتصف الأسبوع المقبل، متوقعًا أن يشهد اليوم نشاطًا متوقعًا للرياح وسماء غائمة جزئيًّا.