لقاء وست هام ضد آرسنال .. الجانرز يسقط ويُحزن عشاقه

المواطن - محمد سمعه

انتهت مباراة وست هام ضد آرسنال، في الجولة الـ22 من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز بفوز نادي وست هام، بهدف دون رد، في لقاء أقيم ظهر اليوم السبت.

وسعى الجانرز خلال مباراة وست هام ضد آرسنال إلى تحقيق الفوز والنقاط الثلاث للمباراة الثانية على التوالي، وذلك بعد الفوز على نادي فولهام بالجولة الحادية والعشرين.

وبدأ الشوط الأول من مباراة وست هام ضد آرسنال بضغط هجومي من نادي آرسنال عقب الفرنسي ألكسندر لاكازيت والجابوني بيير أوباميانج.

وسعى الجانرز كثيرًا خلال الشوط الأول من مباراة وست هام ضد آرسنال لتسجيل الهدف الأول له، ولكن دون جدوى في ظل تألق دفاعي كبير من لاعبي فريق وست هام.

وانتهى الشوط الأول من مباراة وست هام ضد آرسنال بالتعادل السلبي بين الفريقين في مباراة مقامة على ملعب لندن الأوليمبي في بريطانيا.

وفي الشوط الثاني من مباراة وست هام ضد آرسنال، كثف نادي وست هام من ضغطه الهجومي حتى تمكن اللاعب ديكلان رايس من تسجيل الهدف الوحيد في المباراة لصالح وست هام بالدقيقة الثامنة والأربعين بطريقة جميلة.

وتأزم موقف الجانرز خلال الشوط الثاني من مباراة وست هام ضد آرسنال، حيث حاول نادي آرسنال الضغط الهجومي، وذلك من أجل تسجيل هدف التعادل والعودة في المباراة.

لم يتمكن نادي آرسنال من العودة في المباراة، حتى انتهى لقاء وست هام ضد آرسنال بخسارة الجانرز بهدف دون رد في الجولة الثانية والعشرين من عمر مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز.

توقف رصيد الجانرز بعد الخسارة في مباراة وست هام ضد آرسنال عند 41 نقطة في المركز الخامس، بينما أصبح رصيد نادي وست هام بعد الفوز 31 نقطة في المركز التاسع.

وبعد الخسارة في لقاء وست هام ضد آرسنال، أصبح عدد المباريات التي خسرها آرسنال في الدوري الإنجليزي بالموسم الجاري خمس مباريات فقط.