لقطات من زيارة أعضاء الجمعية الجغرافية لقصر الملك عبدالعزيز التاريخي بوادي الدواسر

المواطن - مبارك الدوسري - وادي الدواسر

زار أعضاء الجمعية الجغرافية السعودية يوم أمس الأربعاء، قصر الملك عبدالعزيز التاريخي بمحافظة وادي الدواسر، ضمن فعاليات برنامجهم المنعقد حاليًا بالمحافظة عن المقومات الطبيعية والحضارية للتنمية بوادي الدواسر.

وتجول أعضاء الجمعية في القصر تعرفوا خلالها على خصائصه والأسوار والأبراج فيه، ومداخله ووحداته ومن أهمها وحدة المدخل الإدارية وسكن الأمير والمسجد وبيت الضيافة ومبنى السجن وسكن الأخوياء ، ومبنى البرقية والبريد وضيافة الموظفين، والإسطبل وحوش الإبل والماشية.

وأشاد الزوار في ختام الزيارة بما يحتويه القصر من وحدات تبرز الإرث الحضاري والتاريخي للمحافظة.