للمرة الأولى.. تطبيق التبديل الرابع في #السوبر_الإيطالي

المواطن - مروة نبيل

أعلنت الهيئة العامة للرياضة، أن مباراة السوبر الإيطالي التي ستُقام في جدة، ستشهد تطبيق التبديل الرابع للمرة الأولى، في حال استمرار اللقاء إلى الأشواط الإضافية.

وتُقام مباراة السوبر الإيطالي بين يوفنتوس وميلان يوم 16 من شهر يناير الجاري، على استاد مدينة الملك عبد الله الرياضية في جدة “ملعب الجوهرة المشعة”.

ومن المُقرر أن تنقل قناة KSA SPORTS مباراة السوبر الإيطالي بين يوفنتوس وميلان، وذلك حسبما أعلنت الهيئة العامة للرياضة.

ووصل مؤخرًا عدد من أعضاء الاتحاد الإيطالي لكرة القدم ورابطة الدوري الإيطالي إلى جدة، لمتابعة تجهيزات مباراة السوبر الإيطالي.

وتوج الفريق الأول لكرة القدم بنادي يوفنتوس بثنائية الدوري والكأس في منافسات الموسم الرياضي الماضي، وسيواجه ميلان في مباراة السوبر؛ باعتباره وصيف بطل كأس إيطاليا.

وتتجه أنظار الجماهير ووسائل الإعلام العالمية إلى مباراة السوبر الإيطالي بين يوفنتوس وميلان؛ نظرًا لشعبية الفريقين الكبيرة في جميع أنحاء العالم، بالإضافة إلى تواجد البرتغالي كريستيانو رونالدو في صفوف اليوفي.