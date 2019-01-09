للمرة الثانية .. الأخضر يفتتح الآسيوية بفوز بفارق ثقيل

المواطن - محمد سمعة

تمكن المنتخب السعودي الأول لكرة القدم من الفوز بالأمس على منتخب كوريا الشمالية برباعية دون رد وذلك ضمن لقاءات الجولة الأولى في المجموعة الخامسة للفريقين ببطولة كأس أمم آسيا 2019 والمقامة حاليًا في الإمارات.

ونجح المنتخب السعودي مرتين فقط في الفوز بنتيجة عريضة وثقيلة في أول مباراة له في بطولة كأس أمم آسيا، حيث كانت المرة الأولى في نسخة عام 1996 ووقتها فاز المنتخب السعودي على منتخب تايلاند بسداسية دون رد أحرزها كل من ” خالد التيماوي هدفين، فهد المهلل هدفين، خالد مسعد، سامي الجابر”.

ويذكر أن المنتخب السعودي تمكن من تحقيق نتيجة إيجابية في لقاءاته الافتتاحية ببطولة كأس آسيا بعد التعثرات والتي عانى منها خلال النسخ السابقة، حيث فاز الأخضر مرتين فقط في مبارياته الافتتاحية ببطولة كأس أمم آسيا قبل الفوز على كوريا الشمالية بالأمس.

وكان اللاعب سالم الدوسري نجم نادي الهلال والمنتخب السعودي تُوج بجائزة رجل مباراة السعودية وكوريا الشمالية بعد إحرازه الهدف الثالث للأخضر في المباراة.

ويستعد الأخضر لمواجهة المنتخب اللبناني في الجولة الثانية ببطولة كأس أمم آسيا يوم السبت المقبل، حيث يؤمن الفوز الصعود للأخضر إلى دور ثمن النهائي في البطولة الآسيوية.

ويختتم الأخضر مواجهاته في مرحلة دور المجموعات في آسيا بمواجهة منتخب قطر يوم 17 يناير الجاري.