للمعلمين والمعلمات.. ماذا تريدون من وزير التعليم الجديد؟

المواطن - الرياض

لم تمضِ دقائق على تغريدة وزير التعليم د. حمد محمد آل الشيخ التي قال خلالها: “مع خالص الشكر لمن أرسل تهنئة، والود والتحية للجميع”، كما عرف الجميع من خلال التغريدة على حسابه الرسمي، حيث تفاجأ البعض بوجود حسابين رسميين للوزير.

وتفاعل مئات المعلمين والمعلمات مع تغريدة آل الشيخ، حيث انهالت المطالبات والأمنيات والرغبات، تفاؤلًا بالوزير الجديد بحل مشاكل منظومة التعليم.

كليات المجتمع:

وعلقت منال‏ الحربي بقولها: “مبروك معالي الوزير، نتمنى منك حلّ قضية كليات المجتمع، 15 عامًا لم يتم توظيف ولا دفعة، نرجو إنهاء القضية خمسة وزراء لم يستطيعوا حلّها ونريد بصمتك وتخليد اسمك في إنصافنا”.

وقال عبدالسلام القفاري: “مبروك معالي الوزير وأعانك الله على أداء الأمانة، التعليم أمانة ثقيلة جدًّا؛ لأن ارتباطها بجميع فئات المجتمع وهي ركيزة مهمة لبناء المستقبل لكل فرد، لا أحب ذكر القضايا المعلقة ولكن فيكم الخير والبركة والبداية الجيدة طريق النجاح، أسأل الله لك التوفيق والنجاح في الدارين”.

وعلق ساجا بقوله: “أتمنى وأطلب من الله يكون وجهك خير علينا وترحمنا من أيام البطالة ع الأقل تنزل النقاط من سقف 80 في تخصص الاقتصاد المنزلي”.

التعليم الأهلي:

وتفاعلت مسفرة الغامدي مع تغريدة وزير التعليم بقولها: “معالي الوزير يا ليت تمسك ملف تدرج المباني، وتطوير، نحتاج نجلس معك للاطلاع على كل ما يواجه قطاع التعليم الأهلي فنحن نعاني ونحتاج منكم وقفة ودعم من أجل النهوض بالتعليم ونحن معكم شركاء”.

وقال ياسر حنجور: “الله يوفقك ويسدد خطاك معالي الوزير، متفائلين خير بك، أبنائنا وطموحهم ومستقبلهم وتنشئتهم الفكرية والعلمية أمانة لديك، ونسأل الله أن يعينك على حمل هذه الأمانة، وأن يجعلها في موازين حسناتك”.

التعاون مطلوب:

وغرد أبو أصيل قائلًا: “والله إنك لتكسب رضا المعلمين والمعلمات والطلاب والطالبات وأولياء أمورهم بس ابدأ بداية صحيحة وانظر بعين الرحمة والعطف لمن هم تحت إيدك ونحن معك بعيد عن الضغوطات التي لا تجدي نفعًا فالتعاون مطلوب بين الجميع حتى يتحقق الهدف.. وفقك الله من القلب”.

طالبات الثانوية:

وقالت معلمة: “نأمل في رؤية وإنصاف الطالبات المنتهيات من الثانوية ونسب القبول الجامعية عالية وهذا ظلم كبير بعكس الأولاد.. ونتمنى أثناء تخصص الطالبات المنتهيات من التحضيري بتخصصات أكبر وأتمنى زيادة التخصصات في الجامعات مثل جامعة الأمير سطام.. تغلق تخصصات ولا تُفتح غيرها نرجو النظر”.

مشاكل المساعد الإداري:

وقالت صاحبة تراتيل الأماني: “بالتوفيق لك د/ حمد آل الشيخ وأتمنى أن تقوم بحل مشكلة المساعد الإداري في القريب العاجل، وأغلب زيارة الأمهات تكون وقت الفسحة فكيف نقوم بإنجاز عملين بوقت واحد، والله نحن نعيش الظلم بحد ذاته؛ فأرجوك أن تنصفنا في ذلك، وكما يعلم الجميع أن أغلب أملنا لا تنتهي ليس كا المعلمات فهم لديهم حصص فارغة وكذلك وقت الفسحة أما نحن فكل وقتنا عمل”.

التوظيف التوظيف:

وغردت الملكة غيوم بقولها: “التوظيف التوظيف التوظيف، تجاوزت عطالتنا ١٥ سنة، خريجات جامعيات قديمات عاطلات، إلغاء دمج الاجتماعيات، زيادة احتياج الاجتماعيات، دمج التاريخ والجغرافيا أدى إلى تقليل الوظايف وتكدس الخريجين/ وخريجات كلية التربية لا تنسانا د. حمد”.

المباني المدرسية:

وقال خالد بن تركي: “معالي الوزير وفقك الله.. أرجو أن تضع في خطتك القادمة شيئين رئيسين يكاد الأغلب يتفق عليها.

الأول: المباني المدرسية وإعادة أنمذجتها بما يتناسب مع التطور التعليمي التقني.

ثانيًا: الاهتمام بالمعلم المميز. والمنهج التعليمي المتوافق مع الأجيال القادمة بما يخدم الوطن”.