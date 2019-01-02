لماذا فرّط ريال مدريد في رونالدو؟

المواطن - محمد سمعة

كشفت صحيفة التليجراف الإنجليزية أسباب موافقة ريال مدريد الإسباني على رحيل اللاعب البرتغالي كريستيانو رونالدو في صيف عام 2018.

وكان رونالدو انضم إلى نادي يوفنتوس الإيطالي في صيف 2018 مقابل 100 مليون يورو بعد خروج منتخب البرتغال من دور ثمن النهائي في بطولة كأس العالم والتي أقيمت بروسيا.

وقالت التليجراف إن ريال مدريد برئاسة فلورنتينو بيريز وافق على بيع رونالدو من أجل حل الأزمة المالية والتي مرت بالنادي الإسباني في صيف العام الماضي.

وعانى ريال مدريد من قلة في الأرباح المالية فوافق بيريز على بيع رونالدو لإنعاش خزينة النادي ماليًا.

وقبل رحيل رونالدو عن نادي ريال مدريد، تُوج الدولي البرتغالي بلقب دوري أبطال أوروبا في شهر مايو ماضي على حساب نادي ليفربول الإنجليزي بثلاثية مقابل هدف.