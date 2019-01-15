لماذا يطلب حساب المواطن آخر 5 أرقام من الآيبان البنكي؟

المواطن - الرياض

في بعض الأحيان يطلب حساب المواطن آخر 5 أرقام من الآيبان البنكي المسجل عبر البوابة وذلك لمتابعة مشاكل التسجيل.

وردت خدمة العملاء في حساب المواطن على استفسار مواطنة لم تتم دراسة أهليتها بعد بالقول: الرجاء تزويدنا ببياناتك عبر الأيقونة التالية ( رقم الهوية ، تاريخ الميلاد ، آخر 5 أرقام من الآيبان البنكي المسجل في البوابة .

وأعلن برنامج حساب المواطن في وقت سابق اليوم الثلاثاء، عن بدء استقبال طلبات الاعتراض للدفعة الـ14.

وأضاف برنامج حساب المواطن عبر “تويتر”، أنه يتم تلقي طلبات الاعتراض من خلال الموقع الرسمي للبرنامج عبر هذا الرابط (هنا).

يذكر أن معدل زيادة التغير في أعداد المستفيدين للدفعة الرابعة عشرة لبرنامج حساب المواطن بلغ نسبة 0.5%، ليبلغ إجمالي أعداد المستحقين من أرباب أسر ومستقلين 3.70 مليون مستفيد مقارنةً بالدفعة الماضية والتي بلغ عدد مستفيديها 3.69 مليون، وبلغ إجمالي المبالغ المدفوعة في دفعة شهر يناير 2019 أكثر من 2.4 مليار ريال.

وأوضح المتحدث الرسمي لبرنامج حساب المواطن سلطان القحطاني أن عدد أرباب الأسر تجاوز 2.2 مليون مُشكلين 61% من إجمالي المستفيدين فيما بلغ عدد المستقلين أكثر من 1.4 مليون مستفيد وشكلوا ما نسبته 39%، وأشارت أرقام البرنامج إلى أن الإناث المستفيدات كأرباب أسر شكلن 7% فيما بلغت نسبة الذكور 93%.

وأوضحت تفاصيل الدفعة أن المستقلات الإناث شكلن 53% فيما بلغت نسبة الذكور المستقلين 47%، كما أفصحت أرقام الدفعة الرابعة عشرة بأن 83% من إجمالي المستقلين قد تحصلوا على الاستحقاق الكامل، بينما تحصل 17% على الاستحقاق الجزئي والأدنى.

ونّوه المتحدث على أهمية الإفصاح وتعبئة البيانات بشكل محدد ودقيق لتجنب عدم الاستحقاق في الدفعات القادمة، وذلك عند مطابقة بيانات المتقدم مع الجهات المعنية وذات العلاقة.

يأتي ذلك فيما تتواصل عملية التسجيل في برنامج حساب المواطن عبر البوابة الإلكترونية للبرنامج للدفعة الـ16 التي سيتم إيداعها يوم العاشر من شهر مارس القادم ويستمر التسجيل فيها حتى يوم العاشر من شهر فبراير موعد إيداع الدفعة الـ15.

ويتم التسجيل في حساب المواطن من خلال الدخول على البوابة الإلكترونية لحساب المواطن بإدخال : ” رقم الهوية، تاريخ الميلاد، رقم الجوال ” ، ثم اتباع الخطوات حتى انتهاء عملية التسجيل.