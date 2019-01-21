لمواجهة التحديات.. الخدمة المدنية تعدل 12 مادة من نظامها

المواطن - الرياض

أوضح وزير الخدمة المدنية سليمان الحمدان، مساء أمس، عقب تدشينه البرنامج الوطني لتأهيل وتدريب موظفي وقيادات الموارد البشرية في الجهات الحكومية، أن الوزارة تعمل على تصحيح الخلل في مفهوم الوظيفة لدى الجهات الحكومية، من خلال التدريب والتأهيل.

وأكد الحمدان أن الوزارة عملت خلال الـ12 شهراً الماضية على تحديث كافة لوائحها التنفيذية، بالإضافة لتعديل 12 مادة من مواد نظام الخدمة المدنية الـ26، وذلك لمجابهة التحديات التي تواجه الوزارة؛ لافتًا إلى أن هناك 18 تحدياً تواجه الوزارة، وأن حلولاً لـ13 منها أدرجت في استراتيجيات الوزارة.

وأضاف وزير الخدمة المدنية، أن الوزارة تدرس مقترحات مقدمة لحل 5 تحديات أخرى؛ فيما دشن الهوية الجديدة لوزارة الخدمة المدنية، مؤكدًا مبدأ الشفافية والشراكة مع أجهزة الإعلام، التي تلعب دوراً فعالاً في تدارك المعوقات ومواصلة النجاحات.