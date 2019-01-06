لهذا السبب.. فصل الخدمات عن 102 عقار بحي النكاسة

المواطن - مكة المكرمة

شرعت هیئة تطوير منطقة مكة المكرمة بدءاً من الیوم (الأحد) في إجراءات فصل الخدمات عن حي النكاسة العشوائي.

يأتي ذلك تمهیداً لإزالة العقارات والشروع في تطوير منطقة حي النكاسة وتهيئتها بكافة المرافق والخدمات.

وأوضحت إمارة منطقة مكة المكرمة، في بیان لها، أن عدد العقارات المستهدف إزالتها في حي النكاسة خلال المرحلة الأولى 102 عقار.

وأشارت الإمارة في بيانها إلى أنه تم تخصیص عدد من المواقع في مكة لاستقبال أوراق ملاك العقارات في جمیع المراحل.

وأضافت أن مشروع تطوير حي النكاسة يهدف عبر مراحله الـ 12 إلى إنشاء العديد من الاستعمالات الترفیهیة والتجارية والسكنیة والحدائقیة.