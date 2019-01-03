ليبيا تأمر باعتقال عبد الحكيم بلحاج وأمراء حرب آخرين

المواطن - متابعة

أصدر مدير مكتب التحقيقات بمكتب النائب العام الليبي الصديق الصور، مذكرة بالقبض وضبط وإحضار عدد من الأشخاص منهم الإرهابي عبدالحكيم بلحاج أمير الجماعة الليبية المقاتلة.

وقال الصديق الصور ، في مذكرته التي وجهها إلى كل من رئيس جهاز المخابرات الليبية ورئيس جهاز المباحث العامة، أنّه “بالإشارة إلى التحقيقات الجارية حول الوقائع التي تضمنتها القضية رقم لسنة 50 /2018 مخابرات وإلي ما ورد بالبلاغات المرفوعة لمكتب النائب العام الليبي ذات الصلة بالهجوم الذي تم من قبل مجموعات مسلحة على الحقول والموانئ النفطية”.

وأضافت المذكرة أنّ “البلاغات ذات الصلة بالهجوم على قاعدة تمنهنت والتدخل في القتال الذي كان بين بعض القبائل الليبية وإلى البلاغات الواردة عن الوقائع المتعلقة بجرائم القتل والخطف والحرابة التي طالت عددا من المواطنين الليبيين بالجنوب الليبي من قبل عناصر فصائل المعارضة التشادية الموجودة بإقليم الدولة الليبية”.

وأشار مكتب النائب العام الليبي إلى “البلاغات المحالة من قبل الجهات الضبطية لمكتب النائب العام ذات الصلة بارتكاب عدد من المواطنين الليبيين لوقائع الاستعانة ببعض عناصرالمعارضة السودانية والتشادية والاشتراك مع بعض عناصرها في القتال الدائر بين الفرقاء الليبيين”.

وطالب الصديق ، رئيس جهاز المخابرات الليبية ورئيس المباحث العامة بالبحث والتحري عن الوافدين المعارضين الأجانب وعددهم 31 عنصراً ، كما طالبا أيضًا، وفق المذكرة بضبط وإحضار الإرهابي عبد الحكيم بلحاج والإرهابي إبراهيم الجضران والإرهابي شعبان هدية المكنى أبو عبيدة الزاوي وحمدان أحمد حمدان وعلي الهوني ومختار إرخيص.