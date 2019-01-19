ليفربول ضد كريستال بالاس .. رقم استثنائي في انتظار محمد صلاح

المواطن - مروة نبيل

ينتظر النجم المصري محمد صلاح مباراة ليفربول ضد كريستيال بالاس التي ستُقام على ملعب “أنفيلد”، مساء اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة الـ23 من الدوري الإنجليزي لكرة القدم، أملًا في تعزيز صدارته لقائمة الهدافين.

وأشارت شبكة الإحصائيات الشهيرة “أوبتا”، عبر حسابها الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، إلى أن محمد صلاح في طريقه لتحقيق رقم استثنائي في حالة هز الشباك في مباراة ليفربول ضد كريستيال بالاس اليوم.

ونجح النجم محمد صلاح في تسجل 48 هدفًا ضمن منافسات الدوري الإنجليزي لكرة القدم، 46 هدفًا مع الريدز وهدفين بقميص تشيلسي، وذلك قبل مباراة ليفربول ضد كريستيال بالاس بالجولة الـ23 من البريميرليج.

وأصبح محمد صلاح قريبًا من الهدف رقم 50 في البريميرليج، ليُصبح أول لاعب مصري وإفريقي أيضًا، يصل إلى هذا العدد من الأهداف في منافسات الدوري الإنجليزي لكرة القدم.

وقبل مباراة ليفربول ضد كريستيال بالاس اليوم، سجل محمد صلاح 14 هدفًا في الدوري الإنجليزي لكرة القدم هذا الموسم، ليحتل صدارة الهدافين بالتساوي مع بيبر أوباميانج وهاري كين.

وتوج النجم المصري محمد صلاح بلقب هداف الدوري الإنجليزي لكرة القدم الموسم الماضي، برصيد 32 هدفًا، ويأمل في الحفاظ على اللقب للموسم الثاني على التوالي.

ويحتل الريدز صدارة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي لكرة القدم برصيد 57 نقطة، وذلك قبل مباراة ليفربول ضد كريستيال بالاس اليوم، فيما يقع الضيوف في المركز الـ14 برصيد 22 نقطة.