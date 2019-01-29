ليفربول ضد ليستر سيتي .. الريدز مُهدد بفقدان مدافعه

المواطن - مروة نبيل

يبدو أن نجم الريدز، الهولندي الدولي فيرجيل فان ديك سيغيب عن مباراة ليفربول ضد ليستر سيتي التي ستُقام، مساء يوم غد الأربعاء، ضمن منافسات الجولة الـ24 من الدوري الإنجليزي لكرة القدم.

وأكدت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، أن مدافع الريدز ما زال غير جاهز للمشاركة في مباراة ليفربول ضد ليستر سيتي غدًا، حيث إنه لم يُشارك في التدريبات بشكل كامل حتى الآن، بعد إصابته خلال معسكر دبي.

ومن المُقرر أن يُجري المدافع الهولندي الدولي مزيدا من الاختبارات، للتأكد من جاهزيته الطبية والفنية للمشاركة في مباراة ليفربول ضد ليستر سيتي غدًا.

ويأمل الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالريدز، مشاركة فان ديك في مباراة ليفربول ضد ليستر سيتي غدًا، بحثًا عن مواصلة الانتصارات في رحلة استعادة لقب الدوري الإنجليزي الممتاز.

وقبل مباراة ليفربول ضد ليستر سيتي غدًا، شارك المدافع الهولندي فان ديك في جميع مباريات الريدز السابقة ضمن منافسات الدوري الإنجليزي لكرة القدم هذا الموسم.

وفي حالة تأكد غياب فان ديك عن مباراة ليفربول ضد ليستر سيتي غدًا، سيدفع المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالريدز بالمدافع ديان لوفرين بجوار جويل ماتيب بدلًا من اللاعب الهولندي.

ويحتل الفريق الأول لكرة القدم بالريدز صدارة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 60 نقطة، وبفارق 4 نقاط عن مانشستر سيتي وذلك قبل مباراة ليفربول ضد ليستر سيتي غدًا، فيما يقع ضيفه في المركز التاسع برصيد 31 نقطة.