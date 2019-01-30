ليفربول ضد ليستر سيتي .. فاردي يُهدد مسيرة الريدز

المواطن - مروة نبيل

تترقب الجماهير مباراة ليفربول ضد ليستر سيتي التي ستُقام، مساء اليوم الأربعاء، على ملعب “أنفيلد”، ضمن منافسات الجولة الـ24 من الدوري الإنجليزي لكرة القدم.

وقبل مباراة ليفربول ضد ليستر سيتي اليوم، يحتل الفريق الأول لكرة القدم بالريدز صدارة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 60 نقطة، فيما يقع الضيوف في المركز العاشر بـ31 نقطة.

ويتسلح الفريق الأول لكرة القدم بالريدز بعاملي الأرض والجمهور في مباراة ليفربول ضد ليستر سيتي اليوم، لتحقيق الفوز، ومواصلة الانفراد بصدارة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويُعد المخضرم جيمي فاردي مصدر خطورة على دفاع الفريق الأول لكرة القدم بالريدز في مباراة ليفربول ضد ليستر سيتي اليوم، خاصة أنه أكثر فريق هز شباكه طوال مسيرته في الدوري الإنجليزي الممتاز.

ونجح فاردي في تسجيل 7 أهداف خلال 8 مباريات شارك فيها ضد الفريق الأول لكرة القدم بالريدز، وقاد فريقه للفوز في مباراتين، وهُزم في 5 لقاءات، فيما خيم التعادل على نتيجة مباراة واحدة لفريق ليفربول ضد ليستر سيتي بمشاركة جيمي.

وفي آخر 5 مباريات لفريق ليفربول ضد ليستر سيتي ببطولة الدوري الإنجليزي لكرة القدم، تمكن فاردي من هز شباك الريدز، ما يجعله مرشحًا قويًّا للتسجيل مُجددًا في مواجهة اليوم.

وبعيدًا عن مباراة ليفربول ضد ليستر سيتي اليوم، اعتاد فاردي على هز شباك كبار الدوري الإنجليزي لكرة القدم، حيث سجل 4 أهداف أمام تشيلسي، 5 أهداف ضد مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد، و6 أهداف في مرمى آرسنال.