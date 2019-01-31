ليفربول ضد ليستر سيتي .. مئوية الثلاثي الهجومي.. وتركيز الذئاب الأبرز

المواطن - مروة نبيل

شهدت مباراة ليفربول ضد ليستر سيتي التي أُقيمت على ملعب “أنفيلد”، ضمن منافسات الجولة الـ24 من الدوري الإنجليزي لكرة القدم، تحقيق ثلاثي الريدز الهجومي محمد صلاح، ساديو ماني وروبرتو فيرمينو لرقم مميز.

وانتهت مباراة ليفربول ضد ليستر سيتي التي أُقيمت في معقل الريدز بالتعادل الإيجابي بين الفريقين، حيث تقدم أصحاب الأرض في الدقيقة الثالثة عن طريق السنغالي ساديو ماني، وتعادل الذئاب في الدقيقة 45 عن طريق هاري ماغوير.

ويُعتبر هدف ماني في مباراة ليفربول ضد ليستر سيتي بالأمس، الذي جاء بعد مرور 121 ثانية فقط، هو الأسرع الذي يُسجله الريدز في الدوري الإنجليزي منذ هدف ستوريدج في شباك نيوكاسل، في شهر أبريل عام 2016، حيث أحرزه بعد 67 ثانية.

وبعد هدف ماني في مباراة ليفربول ضد ليستر سيتي بالأمس، وصل عدد أهداف ثلاثي الريدز الهجومي صلاح، ماني وفيرمينو إلى 100 هدف على ملعب “أنفيلد”، في البطولات المختلفة.

وجاءت أهداف ثلاثي الفريق الأول لكرة القدم بالريدز، كالتالي؛ 39 هدفًا لنجم المنتخب المصري محمد صلاح، 33 هدفًا للبرازيلي فيرمينيو، و28 هدفًا للهداف السنغالي ماني.

وحقق محمد صلاح رقمًا مميزًا في مباراة ليفربول ضد ليستر سيتي بالأمس، حيث تُعد هذه المواجهة هي الـ84 لنجم المنتخب المصري مع الريدز، ليكون الفريق الإنجليزي هو أكثر ناد شارك صلاح بقميصه.

وخاض محمد صلاح 83 مباراة مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي روما الإيطالي، 79 مواجهة مع بازل السويسري، و26 لقاء بقميص فريق فيورنتينا، بجانب 44 مباراة مع فريق المقاولون العرب قبل بدء مسيرته الاحترافية.

وتمكن المدرب الفرنسي كلود بويل من تحويل طريقة لعب الذئاب في مباراة ليفربول ضد ليستر سيتي بالأمس، لغلق الأطراف أمام هجوم الريدز الخطير، ما أظهر فريقه بشكل أفضل خاصة خلال أحداث الشوط الثاني.

وتميز الذئاب بالتركيز الشديد طوال أحداث مباراة ليفربول ضد ليستر سيتي في الجولة الـ24، فعلى الرغم من استقبال هدف مبكر، إلا أن تركيز ولياقة اللاعبين، منحتهم هدف التعادل وإيقاف خطورة الريدز.