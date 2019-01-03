ليفربول ومانشستر سيتي .. 3 أرقام مميزة تُثير تفاؤل جماهير الريدز

المواطن - مروة نبيل

تترقب الجماهير مباراة ليفربول ومانشستر سيتي اليوم، ضمن منافسات الجولة الـ21 من الدوري الإنجليزي لكرة القدم، في ظل التنافس الشديد بين الفريقين هذا الموسم.

وأشارت شبكة الإحصائيات الشهيرة “أوبتا”، عبر حسابها الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، إلى أن الفريق الأول لكرة القدم بالريدز يمتلك رقمين مميزين قبل مباراة ليفربول ومانشستر سيتي اليوم.

وقبل مباراة ليفربول ومانشستر سيتي اليوم، فاز الفريق الأول لكرة القدم بالسيتيزن في مواجهة واحدة فقط ضمن آخر 11 لقاء خاضها أمام الريدز في جميع البطولات، حيث تعادل 3 مرات، وخسر في 7 مواجهات.

ويُعد سجل المدرب الإسباني بيب غوارديولا سيئًا أمام المدير الفني الألماني يورغن كلوب، حيث إنه خسر أمامه 7 مرات، أكثر من عدد هزائمه أمام أي مدرب آخر طوال مسيرته التدريبية، وذلك قبل مباراة ليفربول ومانشستر سيتي اليوم.

ولم يخسر الفريق الأول لكرة القدم بالريدز في أي مباراة ببطولة الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم، بعكس السيتيزن الذي هُزم في 3 لقاءات قبل مباراة ليفربول ومانشستر سيتي اليوم، ما يُثير تفاؤل جماهير الريدز.

وينفرد الفريق الأول لكرة القدم بالريدز بصدارة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 54 نقطة، وذلك قبل مباراة ليفربول ومانشستر سيتي اليوم، جمعهم من الفوز في 17 مواجهة، والتعادل في 3 لقاءات.

على الجانب الآخر، يقع الفريق الأول لكرة القدم بالسيتيزن في المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 47 نقطة، قبل مباراة ليفربول ومانشستر سيتي اليوم، من الفوز في 15 لقاء، والهزيمة 3 مرات، والتعادل في مواجهتين.