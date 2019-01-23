مؤشر الأسهم السعودية يغلق مرتفعًا

المواطن - واس

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية اليوم مرتفعًا 66.70 نقطة ليقفل عند مستوى 8466.10 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 2.6 مليار ريال.

وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 115 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 111 ألف صفقة سجلت فيها أسهم 105 شركات ارتفاعًا في قيمتها, فيما أغلقت أسهم 64 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات الكابلات, الأبحاث والتسويق, اسمنت ينبع, صافولا, واسمنت المدينة الأكثر ارتفاعًا, أما أسهم شركات أمانة للتأمين, نماء للكيماويات, أسيج, الإعادة السعودية, والخليجية العامة فكانت الأكثر انخفاضًا في التعاملات, حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 8.31% و 2.07% .

فيما كانت أسهم شركات كيان السعودية, دار الأركان، اللجين, زين السعودية, والإنماء هي الأكثر نشاطا بالكمية, كما كانت أسهم شركات سابك, اللجين, الراجحي, الكابلات، وكيان السعودية هي الأكثر نشاطا في القيمة.

كما أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية ( نمو ) اليوم منخفضًا 30.95 نقطة ليقفل عند مستوى 2779.95 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 1.8 مليون ريال, وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 100 ألف سهم تقاسمتها 170 صفقة.