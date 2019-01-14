ماجد المنيف يتحدث عن قصة النفط وتحدياته في المملكة: هذا سوق المستقبل

المواطن - الرياض

أكد خبير النفط ماجد المنيف، أن التأليف عن النفط تراجع بعد أن كان قويًّا في السبعينات، وإنتاج المنطقة العربية في هذا المجال لا يتناسب مع وزنها العالمي.

وتابع المنيف في حواره ببرنامج “في الصورة” على قناة روتانا خليجية، أن في عام 65 أصبحت السعودية صاحبة أعلى احتياطي نفطي في العالم بـ60 مليار برميل، والمملكة أنتجت منذ ذلك العام أكثر من 150 مليار برميل، وأصبح الاحتياطي الآن 266 مليار برميلًا.

وأضاف أن 85% من الطلب على البترول السعودي من عام 90 وحتى 2017 كان من نصيب الدول الصناعية الكبرى، مشيرًا إلى أن الدول النامية هي “سوق المستقبل” بالنسبة للنفط السعودي، و70% من إنتاجنا حاليًّا يذهب إلى آسيا.

وشدد خبير النفط على أن منطقة الخليج عامل هام في استقرار إمدادات النفط بالعالم، وطالما هي المزود الرئيسي للنفط، فهي المؤثر الرئيس على تطور الأسواق.

وتوقع المنيف أن يزداد الطلب على البترول السعودي من الآن وحتى عام 2040 بنسبة 11 مليون برميل يوميًّا، وأغلب هذا الإنتاج سيوجه للبتروكيماويات ووسائل النقل، والسيارات الكهربائية لن تؤثر على الطلب.