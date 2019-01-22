ماجد عبدالله يُعلق بتغريدة .. ويوسف خميس يكشف الحقيقة

المواطن - محمد سمعه

أثار الأسطورة ماجد عبدالله، نجم نادي النصر الأسبق، الجدل بعد حديثه عن منع النجم يوسف خميس من دخول نادي النصر في الفترة الماضية، بعد إثارة أزمة اللاعب خالد الغامدي مع العالمي.

وكان ماجد عبدالله كتب تغريدة عبر حسابه في تويتر قائلًا: حافظ النصر طوال عقود على قيمه ومبادئه لأبنائه السابقين والحاليين، لكن ما يحدث من المدير التنفيذي في منع نجومه من دخول النادي مثل الكابتن يوسف خميس وأخيرًا خالد الغامدي، يؤكد وجود تعامل مسيء لا ينسجم مع الفكر النصراوي الذي يتعرض لمحاولة تغيير سلبي حتى في ألوانه التاريخية.

وتحدث يوسف خميس نجم النصر السابق في تصريحات إعلامية حول منعه من دخول النصر قائلًا: بالفعل تم منعي من دخول النصر، وأنا لا أجد أي معاناة في الدخول لباقي الأندية الأخرى، ولكن الأمور في النصر غريبة، حيث يُقال لي بأنه غير مسموح لي الحضور اليوم إلا في حال تم استدعائي من قبل إدارة النصر.

وأضاف خميس: حصلت على إذن من رابطة دوري المحترفين لتسليم جائزة الأفضل في المباراة لأحد لاعبي النصر، وقمت باستغلال هذه الفرصة لمصافحة لاعبي النصر والاطمئنان عليهم، أنا ابن النصر، ولم أتحدث أبدًا عن هذه المشكلة في وسائل الإعلام من قبل؛ حفاظًا على استقرار العالمي.

وكان خالد الغامدي تحدث في برنامج في المرمى عن مطالبة أحمد البريكي المدير التنفيذي للنصر بالتنازل عن مليون ريال من أجل توقيع مخالصة مالية معه.