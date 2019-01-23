مادورو يعلن قطع العلاقات مع واشنطن ويمنح بعثتها الدبلوماسية 72 ساعة للمغادرة

المواطن - متابعة

أكد الرئيس الفنزويلي ​نيكولاس مادورو​، في كلمة أمام أنصاره في العاصمة كاراكاس، “أننا لا نريد العودة إلى عهد التدخلات الأميركية”، مشيرًا إلى “أنني سأبقى في قصر الرئاسة مع أصوات الشعب الذي هو الوحيد من ينتخب رئيسًا دستوريًّا لفنزويلا​”.

وأعلن مادورو عن قطع العلاقات الدبلوماسية بين فنزويلا و​الولايات المتحدة​، مانحًا البعثة الدبلوماسية الأميركية 72 ساعة لمغادرة فنزويلا.

وكان رئيس الجمعية الوطنية “البرلمان” خوان غواديو قد أعلن نفسه رئيسًا لفنزويلا بدلًا من نيكولاس مادورو، وقد اعترف بشرعيته كل من الولايات المتحدة وكندا و​البرازيل​ و​كولومبيا​ والأرجنتين​ و​البيرو​.

وأعلنت السلطات المكسيكية، تأييدها للرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، بعد إعلان زعيم المعارضة خوان جوايدو، وذلك بحسب ما ذكرته وكالة “فرانس برس”.