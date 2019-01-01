ماذا تريد من وزارة الشؤون البلدية؟.. هكذا تفاعل المواطنون

ماذا تريد من وزارة الشؤون البلدية؟.. هكذا تفاعل المواطنون

2019/01/01
الساعة 11:18 صباحًا
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
1870
0
طباعة
المواطن - الرياض

أطلقت وزارة الشؤون البلدية والقروية وسمًا عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، بعنوان “ماذا تريد من وزارة الشؤون البلدية؟”.

يأتي ذلك بعد تعيين الدكتور ماجد القصبي، وزيرًا للبلديات مباشرة، حيث بررت الوزارة إطلاق هذا الوسم بقولها ” لأنكم شركاؤنا في التحسين والتطوير، ندعوكم للمشاركة في هذا الوسم”.

وتستهدف الوزارة من خلال هذا الوسم استطلاع آراء المواطنين حول خدماتها وخططها خلال المرحلة المقبلة.

وتفاعل العديد من المواطنين مع الوسم؛ حيث أعربوا عن شكواهم ومقترحاتهم من مختلف مناطق المملكة.

وطالب العديد من المواطنين بدعم التنمية الريفية في المدن الصغيرة، والارتقاء بالتواصل من خلال تطوير 940، الاهتمام بتشجير الشوارع والميادين العامة.



لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

ِشارك على الفيس بوك
"> المزيد من الاخبار المتعلقة :


‎وسوم