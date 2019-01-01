ماذا تريد من وزارة الشؤون البلدية؟.. هكذا تفاعل المواطنون

المواطن - الرياض

أطلقت وزارة الشؤون البلدية والقروية وسمًا عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، بعنوان “ماذا تريد من وزارة الشؤون البلدية؟”.

يأتي ذلك بعد تعيين الدكتور ماجد القصبي، وزيرًا للبلديات مباشرة، حيث بررت الوزارة إطلاق هذا الوسم بقولها ” لأنكم شركاؤنا في التحسين والتطوير، ندعوكم للمشاركة في هذا الوسم”.

وتستهدف الوزارة من خلال هذا الوسم استطلاع آراء المواطنين حول خدماتها وخططها خلال المرحلة المقبلة.

وتفاعل العديد من المواطنين مع الوسم؛ حيث أعربوا عن شكواهم ومقترحاتهم من مختلف مناطق المملكة.

وطالب العديد من المواطنين بدعم التنمية الريفية في المدن الصغيرة، والارتقاء بالتواصل من خلال تطوير 940، الاهتمام بتشجير الشوارع والميادين العامة.