ماذا تعني نتائج التوصيات في موقع وزارة الإسكان ؟

المواطن - الرياض

تساءل مواطن بشأن معنى نتائج التوصيات التي تظهر للمواطنين عند تصفح موقع وزارة الإسكان.

وردت وزارة الإسكان على الاستفسار بالقول: إن نتائج التوصيات هي خدمة لمعرفة أفضل العروض التمويلية والحلول المقدمة من جهات التمويل، حيث تعتبر نتائج التوصيات تقديرية وتقريبية بناءً على البيانات الشخصية والمالية المسجلة من قبل المستفيد.

في سياق متصل، أعادت وزارة الإسكان التعريف ببرنامج سكني وقالت: إنه مقدم من قبلها وأطلق في عام 2017م، وتم خلاله تخصيص 280 ألف منتج سكني في جميع أنحاء المملكة، كما خصص في العام 2018م أكثر من 300 ألف منتج سكني في جميع أنحاء المملكة، وهدفه هو تذليل سبل الحصول على المسكن الأول وتأمين المسكن الملائم.