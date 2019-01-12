ماذا يعني إعلان أرامكو مراجعة أسعار البنزين وتخفيض سعر 95 ؟

المواطن - الرياض

علق الكاتب المختص في مجال الطاقة عماد الرمال، على إعلان شركة أرامكو تراجع أسعار البنزين للربع الأول، بتخفيض 95 بمقدار هللتين لكل لتر وبقاء بنزين 91 كما هو.

وقال الرمال في حواره إلى برنامج “يا هلا” على قناة روتانا خليجية: إن اليوم عندما يتم الإعلان عن أسعار بنزين 95 ريالين وهللتين فمعناه أن سعره قد تم تحريره من دعم الدولة بالكامل، وأن بنزين 91% سوف يشهد ارتفاعات حسب تصرح وزير الطاقة خالد الفالح سابقًا بأنه لا زال أمامنا 30% لتحرير سعره تمامًا.

وتابع الرمال أن المواطن يجب أن ينظر إلى “اقتصاد مزدهر” أكثر من اهتمامه بارتفاع سعر البنزين، مطالبًا وزارة الطاقة بإعلان آلية التسعير التي لم تعلن حتى اليوم من باب الشفافية.