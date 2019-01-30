تنظم الهيئة العامة للثقافة بالشراكة مع وزارة الشؤون البلدية والقروية ممثلةً بأمانة المنطقة الشرقية يوم الجمعة المقبل 1 فبراير 2019 فعاليات ماراثون الفن في نسخته الأولى في مدينتي الدمام والخبر.

ويستمر ماراثون الفن لمدة يومين، ويستهدف محبي فن الجرافيتي، والذي يُعنى بالرسم على الجدران العامة باستخدام أدوات خاصة بطريقة فنية خلاقة.

وتأتي هذه المبادرة ضمن جهود الهيئة العامة للثقافة لدعم الفنون البصرية في المملكة،وإشراك المجتمع في تحسين المشهد الحضري للمدن والذي يعتبر أهم أهداف وزارة الشؤون البلدية والقروية والمساهمة في رفع نسبة رضا السكان عن مدنهم وفق برنامج التحول الوطني 2020.

وأعلنت الهيئة العامة للثقافة فرصة مشاركة الفنانين في الفعالية الفنية منذ أسبوعين عن طريق دعوة مفتوحة أطلقتها في سبيل دعم الفنون البصرية في المملكة، حيث تنافس 100 متقدم لتصميم جدارية في المنطقة الشرقية يتم تنفيذها خلال 48 ساعة، وتم ترشيح كل من الفنان وافي البخيت لتنفيذ جدارية على كورنيش الخبر، والفنان علي الحمود لتنفيذ جدارية على كورنيش الدمام.

ويمكن حضور عامة الناس لعملية التنفيذ أثناء عطلة نهاية الأسبوع المقبلة، وذلك لإشـراك أفـراد المجتمع عــن طريــق تشكيل مساحات في المــدن بفعاليات وأنشطة تستثمر فــي بطاقــات ومهارات الشباب والشابات.

يذكر، أن هذه الخطوة مـن شـأنها تعزيـز شـعور الفخر بالانتماء الوطني وجذب الزوّار، حيث تتمحور المبادرة حول نقل رسالة اجتماعية تترجم الهوية المحليــة للمدينة إلى أرض الواقع عبر رسومات فن الجرافيتي المعبرة من خلال احتضان مبدعي الرسم على الجداريات.

ويشمل “ماراثون الفن” أنشطة تفاعلية عديدة، حيث ستقام جلسة حوارية خلال يومي الجمعة والسبت 1-2 فبراير، عن الفرق بين فن الجرافيتي وفن الشارع.

تعتبر الدمام والخبر المحطة الأولى لفعاليات ماراثون الفن وتخطط الهيئة العامة للثقافة بالتعاون مع وزارة الشؤون البلدية والقروية إلى إقامتها في مدن أخرى في المملكة في الشهور المقبلة.